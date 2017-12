16h37 - No Twitter oficial do Ministério das Finanças:





Mário Centeno, Portuguese Minister of Finance, elected President of the #Eurogroup pic.twitter.com/0eLSCysPK4 — Finanças PT (@pt_financas) December 4, 2017

As minhas declarações na sequência da eleição de Mário Centeno, Ministro das Finanças de Portugal 🇵🇹 , para Presidente do #Eurogroup 🇪🇺 ➡️ https://t.co/agx3SpZ4Yo pic.twitter.com/0F31ch75xE — Carlos Moedas (@Moedas) December 4, 2017

#Eurogroup just elected Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal, as its new President. He will take office on 13 January 2018. pic.twitter.com/pCGrhYHLF0 — EU Council Press (@EUCouncilPress) December 4, 2017

O ministro português das Finanças sucede a Jean-Claude Juncker e a Jeroen Dijsselbloem, até agora os únicos a ocupar o cargo de presidente no fórum de ministros das Finanças da zona euro.O mandato de Mário Centeno inicia-se a 13 de janeiro de 2018 e tem duração de dois anos e meio, até meados de 2020 - ou seja, para lá da atual legislatura em Portugal.Em declarações à agência Lusa, o comissário europeu para a Inovação saudou a eleição do ministro das Finanças para a presidência do Eurogrupo. Considera que esta eleição decorre "num momento-chave de transição" com a reforma da União Económica e Monetária.“Hoje em dia as contas públicas dos países da zona euro voltaram a cumprir as regras, a economia da zona euro voltou a crescer, o desemprego a cair e apenas a Grécia está ainda sob intervenção da troika”, considerou Carlos Moedas.Para o comissário europeu, “o grande desafio do Eurogrupo para o futuro será o de gerir o processo de reforma da União Económica e Monetária com base nas propostas que a Comissão Europeia apresenta já esta quarta-feira”.Carlos Moedas disse ainda que tem confiança na capacidade de Centeno para “construir os consensos necessários para se chegar a bom porto”.O português reagiu também através do Twitter:O Comissário Europeu dos Assuntos Económico sublinha os desafios que Centeno irá encontrar na liderança do Eurogrupo e deixa largos elogios a Jeroen Dijsselbloem. "Devemos-lhe todo o respeito e gratidão", apontou Moscovici.O atual presidente do Eurogrupo mantém-se em funções até 12 de janeiro."Tivemos quatro candidatos excelentes. Depois de duas rondas, Mário Centeno foi escolhido", referiu Dijsselbloem, desejando ao seu sucessor felicidades no cargo.O responsável holandês abordou ainda temas na agenda dos ministros das Finanças da Zona Euro que também foram falados na reunião desta segunda-feira, desde a situação mais favorável na Grécia, ou mesmo os avisos endereçados no último mês a várias economias europeias, incluindo Portugal.O presidente eleito do Eurogrupo falou na sua disponibilidade para colaborar com os restantes elementos, sinalizando que os consensos dependem de todos."É uma honra devido à relevância deste grupo, à qualidade dos meus colegas e à importância do trabalho que temos de fazer nos próximos anos", declarou Centeno,Mário Centeno elogiou ainda o trabalho de Jeroen Dijsselbloem, que ocupou o cargo de presidente do Eurogrupo nos últimos cinco anos."O Eurogrupo acaba de eleger Mário Centeno, ministro das Finanças de Portugal, como presidente. Irá tomar posse a 13 de janeiro de 2018", refere o Twitter do Conselho da Europa.O ministro português das Finanças chegou à última ronda com Pierre Gramegna depois da desistência de Peter Kazimir após votação da segunda ronda.Duarte Valente, correspondente da RTP em Bruxelas, confirma a eleição de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo na última ronda de negociações.Segundo o correspondente da RTP em Bruxelas, Mário Centeno reuniu oito votos na primeira votação. A manterem-se estes votos, o ministro português das Finanças precisa de mais dois votos.Duarte Valente, correspondente da RTP em Bruxelas, informa que os ministros das Finanças da Holanda, do Luxemburgo e de Espanha estiveram reunidos à parte. Luis de Guindos foi importante para granjear apoios para Mário Centeno.Os ministros das Finanças iniciam a segunda ronda de votações. A candidata letã Dana Reizniece-Ozola decidiu desistir perante os resultados. Restam assim três candidatos: Mário Centeno, Peter Kazimir da Eslováquia e Pierre Gramegna do Luxemburgo.O objetivo desta votação é que o presidente eleito do Eurgrupo alcance pelo menos dez votos, ou seja, a maioria em 19 votos. As votações vão suceder-se até que um dos candidatos chegue a essa maioria.O Presidente da República disse que a provável votação a favor de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo representa o reconhecimento de um percurso para Portugal e significa que o país vai ter um espaço de manobra a nível europeu muito maior."Temos de sublinhar que é bom para Portugal. Representa o reconhecimento de um percurso que Portugal com vários governos fez dentro da União Europeia. É bom para o Governo que significa o reconhecimento daquilo que o Governo fez nos últimos dois anos. É bom para o ministro das Finanças, que é o reconhecimento do papel decisivo que ele teve na política financeira do Governo e no modo como conquistou o apoio dos seus colegas na zona euro", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.14h47 - Inicia-se a votação para o presidente do EurogrupoCada candidato deverá fazer uma pequena apresentação de 3 a 5 minutos antes dos ministros começarem a votar.Mário Centeno será o novo presidente do Eurogrupo?A decisão sobre quem vai assumir a presidência do Eurogrupo vai ser tomada esta tarde. Haverá tantas rondas de votações secretas quantas forem necessárias até que seja encontrado o sucessor de Jeroen Dijsselbloem. Um dos quatro candidatos terá de alcançar uma maioria simples, ou seja, pelo menos dez votos entre os 19 membros do Eurogrupo.Mário Centeno é visto como o favorito na corrida. Mário Centeno já terá assegurado sete votos, entre os quais estão os motores da economia europeia: Alemanha, França, Espanha e Itália já fizeram saber que votam no candidato português.Na corrida ao lugar, estão quatro candidatos. Além de Mário Centeno estão os ministro das Finanças da Letónia, do Luxemburgo e da Eslováquia.À entrada para a reunião do Eurogrupo, Mário Centeno estava confiante.Antes da reunião, também o ainda presidente do Eurgrupo falou da votação desta tarde, mas acabou por dizer mais do que devia. "Sou presidente do Eurogrupo até 12 de janeiro e a 13 de janeiro Mário Centeno toma posse", disse Jeroen Dijssebloem. "Não me citem nisto", acabou por afirmar.O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, defendeu à entrada para a reunião do Eurogrupo que o importante é que o presidente hoje eleito seja capaz de "marcar golos, seja ele Ronaldo, Messi, Griezmann ou Benzema".Em declarações à entrada para a reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Moscovici lembrou que, embora tenha lugar à mesa, "são os (19) ministros que vão votar", e garantiu que trabalhará "muito bem" com quem quer que seja eleito, ainda que admita ter uma "preferência pessoal", por Mário Centeno, ainda que sem a assumir.O comissário francês disse não ser difícil adivinhar a sua "preferência pessoal", pois não é segredo a família política à qual pertence, a dos Socialistas Europeus, "e sabe-se que essa família política adotou uma posição" (de apoio a Centeno, na reunião celebrada em Lisboa entre sexta-feira e sábado passados), mas vincou que o importante é que o Eurogrupo tenha um novo presidente tão eficaz quanto os dois anteriores.