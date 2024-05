Seleção feminina sub-17 perde com a Espanha

No melhor período da formação das quinas, depois de uma primeira parte de maiores dificuldades, Thaís Lima falhou em dois lances aparentemente fáceis de defender, deixando a bola rolar sob o seu corpo.Na primeira situação, aos 69 minutos, Celia Segura desviou na zona frontal, Thaís atirou-se, mas as suas mãos deixaram passar uma bola frouxa e, na segunda, Alba Cerrato, aos 77, rematou fora da área, sem grande força, mas a guarda-redes deixou o esférico passar sob o seu corpo.Numa parte final de pesadelo para as lusas, Carolina Simões fez penálti que Alba Cerrato aproveitou para o 3-0, aos 82.Portugal foi feliz ao manter o ‘nulo’ (0-0) ao intervalo, pois a Espanha foi sempre dominadora, jogando quase sempre no meio-campo adversário, mas falhando na finalização, enquanto a formação lusa tinha dificuldades em segurar a bola, sobretudo nas ações ofensivas.Em quatro jogos no historial das duas seleções, com o pleno de triunfos para a Espanha, com 20-2 em golos, aguardava-se o golo das espanholas, porém Portugal apresentou-se mais confiante e atrevido na etapa complementar, acabando por ceder quando impunha algum equilíbrio."Vice" nas últimas duas edições, a Espanha soma quatro títulos europeus na categoria, apenas superada pela Alemanha, com nove. França e Polónia contabilizam um troféu.Na quinta-feira, Portugal defronta a Bélgica e domingo a Polónia, novamente no Idrottsplats de Malmö, sendo que hoje o conjunto do Leste da Europa venceu as belgas por 1-0.Os dois primeiros do agrupamento ficam apurados para as meias-finais da prova, que decorre até 18 de maio, na Suécia.