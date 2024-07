Governo do Peru anuncia produção de hidrogénio verde

As autoridades peruanas reuniram-se na terça-feira com investidores irlandeses que "vão produzir hidrogénio verde numa área de 4.000 hectares" na cidade de La Joya, no departamento de Arequipa, disse na quarta-feira o primeiro-ministro do Peru, Gustavo Adrianzén.

Este projeto vai ser realizado em terrenos que o exército vai ceder ao governo regional de Arequipa, em troca 4.500 hectares na zona costeira de Corio, e contempla um investimento, em três fases, de 2,3 mil milhões de dólares (2,13 mil milhões de euros), acrescentou.

"Ali será produzido hidrogénio verde, que vai gerar cerca de 180 megawatts de energia, produzida por três milhões de painéis solares espalhados pela pampa de Arequipa", disse.

Adrianzén notou que, de acordo com a informação recebida, os painéis solares "vão ser altos", já que a intenção é também produzir "morangos e outros produtos" na parte inferior.

"O hidrogénio verde é a produção de energia mais amiga do ambiente", declarou.

O primeiro-ministro disse que esta será "a primeira e maior fábrica do género em toda a América do Sul".