Greenvolt fecha acordo para venda de portfolio solar em Itália por 18,7 ME

A empresa revelou que "chegou a acordo com a Glennmont Partners para a venda de um portfolio de projetos solares fotovoltaicos distribuídos pelas várias regiões de Itália por um valor de cerca de 18,7 milhões de euros".

De acordo com a Greenvolt, serão alienados, por fases, "um total de 19 projetos em Ready to Build (RtB) que, no global, terão capacidade de gerar 153 MWp [megawats pico] de energia limpa a partir da irradiação solar".

A alienação destes ativos insere-se na estratégia da Greenvolt de desenvolver projetos solares que são, posteriormente, vendidos, explicou.

Assim, "do `pipeline`, que alcançava os 8,6 GW [gigawatts] no final do primeiro trimestre, prevê-se que entre 70% e 80% dos projetos seja alienada", sendo que "o objetivo para este ano é o de alienar mais de 500 MW".

A empresa lembrou que, "além do desenvolvimento de projetos de `utility scale`, tanto eólicos como solares e de soluções de baterias, em 16 países", a Greenvolt "atua no segmento da geração distribuída, onde prossegue o crescimento da sua plataforma pan-europeia de autoconsumo, estando já em 11 geografias".

O grupo conta ainda com atividade na geração de energia limpa através de biomassa residual em Portugal e no Reino Unido, onde detém a Tilbury Green Power e a Central de Kent.