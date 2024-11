Lucro da Sonaecom sobe 83% para quase 62 milhões de euros até setembro

"O resultado líquido atribuível ao grupo fixou-se em 61,7 milhões de euros, acima dos 33,6 milhões de euros apresentados nos [primeiros] nove meses de 2023, devido à evolução quer do resultado direto, quer do resultado indireto", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado direto passou de 38,4 milhões de euros para 66,8 milhões de euros.

Já o resultado indireto foi negativo em 3,3 milhões de euros, uma melhoria face ao valor negativo de cinco milhões de euros apurado no acumulado dos primeiros nove meses de 2023.

Entre janeiro e setembro, o volume de negócios fixou-se em 13,2 milhões de euros, um decréscimo de 1,2% face ao período homólogo.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) avançou, no período em análise, 87,5% para 61,6 milhões de euros.

A dívida líquida atingiu os 166,9 milhões de euros, acima dos 158,1 milhões de euros do mesmo período de 2023.