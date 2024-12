Marcelo lê aviso de Centeno. "Governo tem espaço de manobra para não gastar o que dê défice"

"As boas notícias para este ano: ele elevou a taxa de crescimento, vamos crescer um bocadinho mais do que se pensava, coloca em 1,7, o que em termos europeus é bom; não subimos o desemprego; aguentamos o Orçamento, com um; temos o turismo a aguentar muito bem, o investimento externo razoável e o consumo interno a aguentar", enumerou Marcelo Rebelo de Sousa."As menos boas notícias foram para o ano que vem. Porquê? Porque, são países para onde exportamos muito, que outros países também não tenham bons resultados, e", prosseguiu.

"Há ali uma preocupação de que as despesas subam tanto que acabem por dar um mínimo défice, daqueles que tanto podem ser défice como não ser, que é -0,1. No final do ano, pode ser mais ou menos".

, assinalou o chefe de Estado."Vai depender muito da situação económica internacional, não é só do que se gastar cá dentro."., interpretou o presidente.

O Banco de Portugal estima que o país regresse a uma situação deficitária em 2025, com uma derrapagem de 0,1 por cento do PIB, o que contraria as projeções do Governo de um excedente. Já o crescimento da economia deverá situar-se em 1,7 por cento em 2024 e 2,2 em 2025, em resultado da melhoria das condições financeiras, da aceleração da procura externa e da entrada de fundos europeus.

Marcelo afirmou que, por agora, não está preocupado com o quadro interno:"O Governo naturalmente tem espaço de manobra, tem 12 meses, para ver o que se passa e para não gastar aquilo que possa dar um défice", insistiu."É verdade que o primeiro-ministro diz que o governador vai em contramão, que as previsões vão todas no sentido oposto, mas isso sempre foi assim.", observou Marcelo Rebelo de Sousa

"Aposta na habitação com o apoio do Estado"

O presidente da República esteve no almoço de Natal promovido pelo Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, com o apoio do Metropolitano de Lisboa., perto dos 20 mil, mas está perto dos 13, 14 mil, é o último cálculo que é feito", sublinhou o chefe de Estado."É um falhanço que era inevitável desde o momento em que pararam atividades económicas, a certa altura, a pique, como a hotelaria e a restauração, com a pandemia. E depois muita gente, com a inflação, passou a não ter dinheiro: trabalha, mas não tem dinheiro para ter casa"., rematou Marcelo.