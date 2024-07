Martifer e empresa da EDP e Engie fecham parceria para concurso eólico `offshore`

"A Ocean Winds, empresa internacional dedicada à energia eólica offshore, criada como uma `joint venture` 50-50 entre a EDP Renewables e a Engie, e a Martifer Renewables & Energy" fecharam uma "parceria estratégica para participarem conjuntamente no primeiro concurso para parques eólicos offshore em Portugal, que terá lugar este ano", lê-se na mesma nota.

Segundo as empresas, a colaboração reúne a "experiência internacional da Ocean Winds no desenvolvimento e na operação de parques eólicos `offshore`, incluindo o único parque eólico `offshore` flutuante em operação em Portugal, o WindFloat Atlantic", com o "conhecimento da Martifer Renewables & Energy do mercado português".

"Ao desenvolverem em conjunto parques eólicos `offshore` flutuantes de última geração, que fornecerão soluções de energia sustentável e limpa, pretendem contribuir significativamente para os objetivos de energia renovável de Portugal de 2 GW [gigawatts] até 2030, alinhados com os Planos Nacionais de Energia e Clima (PNEC) da União Europeia", indicaram.

Segundo a nota, "a Ocean Winds e a Martifer estão a preparar propostas abrangentes, incluindo com os principais fornecedores e infraestruturas nacionais, alinhadas com os objetivos nacionais para apoiar as metas de transição energética de Portugal", e esperam "que esta parceria promova o crescimento económico, crie empregos de alta qualidade e traga tecnologias inovadoras para o mercado eólico `offshore` português".

Num outro comunicado, enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e divulgado hoje, a Martifer detalhou que a sua participação "na parceria é de 10% e está alinhada com o Plano Estratégico em vigor, nomeadamente na ambição de crescimento e criação de valor sustentado e sustentável na área da energia, em negócios que potenciam sinergias" com as restantes áreas de negócio do grupo.