Ministro da Economia anuncia fundo `deep tech` de 100 ME em Portugal

Pedro Reis discursava no palco principal da Web Summit, no dia em que aquela que é considerada a maior cimeira tecnológica do mundo termina.

"Caros amigos, tenho o prazer de anunciar aqui e hoje o compromisso do Governo português em criar um novo fundo `deep tech` de 100 milhões de euros em Portugal, a fim de acelerar a vossa inovação tecnológica disruptiva com uma dotação pública de 50 milhões de euros e co-investimento com fundos institucionais adicionais para a participação restante do fundo", afirmou o ministro.

O novo fundo `deep tech` "será lançado o mais tardar no primeiro trimestre de 2025", avançou o ministro.

Além disso, "iremos também comprometer outros 10 milhões de euros em fundos de ignição e em `vouchers` que serão concedidos às suas `startups` que lidam com modelos `deep tech` e sustentabilidade", com o objetivo de apoiar as candidaturas ao acelerador para deep tech` do European Innovation Council Accelerator for Deep Tech".