Natal e Ano Novo. Greve no setor da distribuição pode afetar supermercados

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Ouvida pela Antena 1, Paula Castro, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços, afirma que as tarefas são muitas para uma retribuição tão pequena e acusa a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição de ignorar as reivindicações justas dos funcionários.



“Não é justo”, diz o Sindicato, ainda para mais em quadras festivas como as do Natal e da passagem de ano.



Paula Castro sublinha que também as famílias dos trabalhadores sem prejudicadas.



Os trabalhadores da distribuição vão voltar a fazer greve, no último dia do ano, a 31 de Dezembro.