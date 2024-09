OPEP revê de novo em baixa estimativa da procura de petróleo em 2024 e 2025

No relatório mensal, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estima que os volumes de petróleo que o mundo irá consumir este ano e no próximo ano serão de 104,24 milhões de barris por dia e 105,99 milhões de barris por dia, respetivamente.

Estas previsões implicam um crescimento anual da procura de 2,03 milhões de barris por dia em 2024 e de 1,74 milhões de barris por dia em 2025.

Há um mês, a OPEP previa aumentos de 2,11 milhões de barris por dia e de 1,78 milhões de barris por dia, respetivamente.

Apesar destes "pequenos" ajustamentos em baixa (de 80.000 barris em 2024 e 40.000 barris em 2025), o crescimento do consumo de petróleo este ano será "bem superior à média histórica de 1,4 milhões de barris por dia observada antes da pandemia de covid-19", refere o documento.

Estes cálculos baseiam-se na previsão de que a economia mundial vai crescer uns "saudáveis" 3% este ano, e 2,9% em 2025.

"O crescimento económico mundial revelou-se resiliente" no primeiro semestre de 2024 e "esse padrão estendeu-se ao terceiro trimestre, impulsionado por um forte consumo", sublinha a OPEP ao destacar a razão da sua visão otimista, que contrasta com a da Agência Internacional de Energia (AIE).

A AIE, que defende os interesses energéticos dos países industrializados, estima o crescimento da procura em menos de um milhão de barris de petróleo por dia, tanto para este ano como para o próximo.

Seja como for, as preocupações com o enfraquecimento do consumo do "ouro negro", nomeadamente na China, pressionaram os preços do petróleo nas últimas semanas, que atingiram mínimos anuais.

Na terça-feira, o petróleo bruto Brent estava a ser vendido abaixo dos 70 dólares por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caía para menos de 68 dólares.

Perante a forte tendência para a baixa, a OPEP e os seus aliados decidiram, na passada quinta-feira, adiar por pelo menos dois meses, até ao início de dezembro, o aumento de produção que tinham previsto aplicar a partir de outubro.

Trata-se de oito países que abriram as torneiras de forma voluntária e adicional aos cortes severos e vinculativos adotados pelo grupo dos 22 "petro-Estados" nos últimos dois anos com o objetivo de sustentar os preços do "ouro negro".