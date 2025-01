Parlamento aprova proposta que autoriza Governo a alargar IVA de caixa

O IVA de caixa permite que as empresas apenas paguem o IVA ao Estado quando efetivamente o recebem dos seus clientes, no prazo máximo de 12 meses após a emissão da fatura.

O regime atualmente em vigor, que é de adesão voluntária, pode ser usado por empresas com faturação até 500 mil euros com a proposta do Governo a permitir que possam aceder empresas com faturação até dois milhões de euros.

A autorização legislativa para o Governo alterar os artigos do Código do IVA sobre esta matéria tem a duração de 180 dias.

Na exposição de motivos da proposta que remeteu ao parlamento, o Governo refere que a Diretiva que enquadra o IVA foi alterada em 2020, fixando em dois milhões de euros o limiar máximo do volume de negócios para enquadramento no regime de IVA de caixa e prescindido de consulta (pelos Estados-membros) ao Comité do IVA.

A votação de hoje foi igual à que a iniciativa recolheu em 18 de outubro, aquando da sua votação na generalidade.