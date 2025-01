Portugal e Cabo Verde vão assinar vários acordos durante cimeira em Lisboa

"Vamos a passar a pente fino os setores estratégicos que compõem as nossas relações, como as energias renováveis, as infraestruturas, a economia azul, a formação de capital humano", entre outros temas de atualidade, referiu José Filomeno Monteiro, hoje, na Praia, ao antecipar a VII Cimeira Cabo Verde - Portugal, marcada para 28 de janeiro, no Palácio das Necessidades.

O encontro será copresidido pelo primeiro-ministro poruguês, Luís Montenegro e pelo chefe de Governo de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

As relações são "excelentes", destacou hoje José Filomeno Monteiro, e Portugal "é o principal parceiro bilateral" de Cabo Verde, além de promotor dos interesses do arquipélago junto da parceria especial com a União Europeia (UE).

A cimeira contará com "importantes delegações ministeriais", tendo em conta o número de acordos e instrumentos bilaterais envolvidos.

"A vertente económica e o desenvolvimento sustentável mútuo estarão no topo da agenda", destacou hoje o Governo cabo-verdiano, em comunicado.

Será assinado um memorando de entendimento relativo à disponibilização de uma linha de crédito para projetos de investimento empresarial, "com o objetivo de promover o investimento privado e desenvolver projetos estruturantes", informou.

O acordo abrange "vários instrumentos de mitigação de riscos e de alavancagem de recursos privados".

Paralelamente, terá lugar, na terça-feira, o Fórum Económico Portugal - Cabo Verde, subordinado ao tema "Parceiros estratégicos no investimento nas transições energética e digital".

O evento juntará investidores e representantes do setor privado de ambos os países e o encerramento ficará a cargo dos chefes de Governo.

"Merecerá também especial atenção o programa de conversão de dívida pública em investimento verde", com vista ao seu prolongamento até 2030, "um projeto bilateral que tem sido considerado um exemplo de cooperação sustentável em vários fóruns internacionais".

José Filomeno Monteiro referiu hoje que, além dos 12,5 milhões de euros iniciais, o fundo deverá crescer até 42,5 milhões de euros nos próximos cinco anos.

"Entre os setores a ser debatidos durante a cimeira contam-se o ambiente e a transição energética, o acordo de mobilidade da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a formação profissional, a saúde, a educação e o ensino superior, a defesa, a segurança e a justiça, com vista a reforçar a parceria estratégica entre Cabo Verde e Portugal", acrescentou o Governo.

Antes da cimeira, na segunda-feira, pelas 10:00, o chefe do Governo cabo-verdiano será recebido em visita de cortesia pelo presidente da Câmara de Lisboa e, à noite, terá lugar um encontro com a comunidade cabo-verdiana, com a presença de Luís Montenegro.

O encontro de vontades entre os dois países está vertido no Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2022--2026, que serve de orientação para as relações bilaterais.