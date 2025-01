Tarifas aduaneiras de Trump são preocupação para a economia portuguesa

Depois de o presidente dos Estados Unidos ter confirmado que pretende aplicar taxas alfandegárias à União Europeia, Armindo Monteiro reconhece que esta medida vai encarecer os produtos portugueses, o que será um desafio.Os Estados Unidos são o quarto maior mercado nas exportações portuguesas e Donald Trump ameaça aplicar tarifas aos produtos da União Europeia. O presidente da CIP diz que os dois lados vão tentar reforçar as relações económicas, mas, no pior dos cenários, Armindo Monteiro acredita que cada economia vai abrandar as exportações.Para Armindo Monteiro, estas palavras representam um alerta de que é necessária fazer uma transição mais suave, em termos ambientais, para não colocar em risco a economia.