UE exorta Trump a tornar permanentes isenções de tarifas sobre aço e alumínio

RTP23 Mar, 2018, 12:47 / atualizado em 23 Mar, 2018, 13:38 | Economia

O Presidente norte-americano anunciou a 1 de março a imposição unilateral de tarifas sobre a importação do aço e do alumínio. Esta quinta-feira, Donald Trump pareceu recuar e referiu uma lista de países que, durante 40 dias até dia 1 de maio, às quais estas não serão aplicadas.A suspensão foi como se Trump "nos apontasse uma arma à cabeça", barafustou o primeiro-ministro belga.



A medida temporária deverá manter-se enquanto prosseguem as negociações para evitar uma guerra comercial.



França e Alemanha reagiram de forma positiva à decisão americana de suspender as tarifas por 40 dias.



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que a Europa vai tratar de estudar a forma de garantir que a isenção de tarifas para ambos os produtos se torne permanente.

Penalizados

Cecilia Malmstrom, comissária europeia para o Comércio, que negoceia em nome dos 28 e que se reuniu no início de março com o Representante norte-americano para o Comércio, Robert Lightizer, e o secretário para o Comércio, Wilbur Ross, apelou os Estados Unidos para que abandonassem "prazos artificiais".



Malmstrom afirmou que os europeus não devem ser penalizados por ações provocadas em larga medida pela superprodução chinesa de aço e lembrou que o melhor para Washington e Bruxelas é cooperar.



"Os Estados Unidos e a União Europeia deveriam enfrentar estas questões em conjunto. Esperamos agora prosseguir o diálogo com os EUA em questões de comércio de interesse comum, como a sobrecapacidade do aço", escreveu no Twitter.



"Estas discussões entre aliados e sócios não deveriam ser sujeitas a prazos artificiais", criticou ainda.



Além da União Europeia estão abrangidas pela suspensão temporária das tarifas a Argentina, a Austrália, o Brasil, o canadá, o México e a Coreia do Sul.

O comunicado dos 28

Para os líderes europeus, o argumento de proteção nacional invocado por Washington para impor novas tarifas não se justifica.



"O Conselho Europeu lamenta a decisão dos Estados Unidos para impor tarifas à importação do aço e do alumínio", afirmam no comunicado.



"Estas medidas não podem ser justificadas em termos de segurança nacional e uma proteção ampla dos Estados Unidos é um remédio desajustado para os problemas reais de sobrecapacidade", acrescentam.



"Tomámos nota que os carregamentos de aço e alumínio da União Europeia receberam uma isenção temporária a tais medidas e pedimos para que essa isenção seja permanente", acrescenta o documento.



De acordo com a agência Reuters, os líderes europeus assumem o "compromisso com umas relações transatlânticas fortes, enquanto pilar da segurança e da prosperidade tanto dos Estados Unidos como da União Europeia".



Apesar disso, "o Conselho Europeu apoia fortemente os passos dados pela Comissão Europeia para assegurar que os interesses da UE são totalmente protegidos e para garantir os seus direitos, de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, para responder às medidas dos EUA de uma maneira apropriada e proporcional".