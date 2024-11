Xi Jinping elogia "novo corredor terra -mar" na inauguração de porto no Peru

"De Chancay a Xangai, o que estamos a testemunhar não é apenas a iniciativa `Faixa e Rota` a criar raízes e a florescer no Peru, mas também o nascimento de um novo corredor mar-terra entre a Ásia e a América Latina nesta nova Era", disse Xi Jinping.

Designada por Xi como o "projeto do século", a iniciativa Faixa e Rota foi inicialmente apresentada no Cazaquistão, em 2013, como um novo corredor económico para a Eurásia, inspirado na antiga Rota da Seda. Na última década, no entanto, adquiriu dimensão global, à medida que mais de 150 países em todo o mundo aderiram ao programa.

A iniciativa prevê a construção de portos, autoestradas, linhas ferroviárias ou centrais elétricas em todo o mundo, visando redesenhar o mapa da economia mundial, através da criação de novas rotas comerciais.

A Presidente do Peru, Dina Boluarte, e Xi Jinping inauguraram remotamente o novo porto, a partir do Palácio do Governo, em Lima.

Os líderes assistiram, através de um ecrã gigante, ao início do funcionamento da infraestrutura e, simbolicamente, um contentor de mirtilos peruanos foi carregado num navio com destino à China, enquanto um contentor de veículos elétricos era depositado no porto de Xangai, num navio com destino a Chancay.

"Chancay é um novo ponto de partida na estrada inca para uma nova Era", declarou Xi, manifestando satisfação pela conclusão da construção do primeiro porto inteligente e verde da América Latina.

A obra, cujo investimento total ascende a 3,5 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros), vai reduzir em 10 dias o tempo de transporte marítimo entre o Peru e a China e poupar 20% do custo logístico, além de trazer oportunidades de emprego para os peruanos e consolidar o país andino como um centro logístico, afirmou Xi.

"Naveguemos ombro a ombro para abraçar o mundo e avançar para um amanhã mais belo", apontou.

Boluarte afirmou que a entrada em funcionamento do porto é o início de uma nova etapa de desenvolvimento económico para o Peru, demonstrando também que o país andino é um parceiro fiável.

"Estamos a iniciar uma transformação que vai consolidar o país como um centro tecnológico e de logística industrial de classe mundial que nos projetará estrategicamente na região Ásia-Pacífico", afirmou.

O porto vai contribuir com um ponto percentual para o produto interno bruto do país quando entrar em funcionamento, pelo que "a sua importância é inegável", disse.

Boluarte reiterou os laços de confiança com a China como o maior parceiro comercial do Peru, mas também como "país irmão", com um papel fundamental na construção da infraestrutura, que vai ajudar a posicionar a nação como um centro logístico também para os parceiros latino-americanos, já que será uma porta de entrada que liga o Brasil, por exemplo, ao oceano Pacífico.