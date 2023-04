Roberto Martinez. Liga portuguesa é muito competitiva, provavelmente a mais difícil Liga para os árbitros

Roberto Martínez considera que a Liga Portuguesa é muito competitiva, com jogadores que querem ganhar, “provavelmente a liga mais difícil para os árbitros”.Não quer isto dizer que o Selecionador Nacional não reconhece mérito aos árbitros portugueses, muito pelo contrário: “acho que trabalham de forma muito profissional”.Roberto Martínez esclarece que não tem uma matriz de jogo rígida. Tenta ter uma mentalidade aberta e ser flexível, tanto pode ter 3 centrais como não, o seu foco é usar da melhor forma as capacidades dos jogadores que tem à disposição.E neste sentido diz que poder continuar a contar com Pepe é uma boa notícia.Outro peão fundamental é, claro, Cristiano Ronaldo, não só como jogador, mas “como pessoa no balneário”. Ainda assim, as convocatórias são sempre tomadas com base no rendimento e os treinadores “têm por vezes que tomar decisões difíceis”.Entrevista conduzida por Paulo Sérgio.