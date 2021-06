Euro2020: Lesão afasta avançado ucraniano Artem Biesedin da prova

O avançado Artem Biesedin, que teve de ser substituído por lesão no prolongamento do jogo frente à Suécia, está fora do Euro2020 de futebol, informou hoje a seleção da Ucrânia, que se apurou para os quartos de final.