Euro2020: Polícia londrina deteve 45 pessoas durante a final

“Fizemos 45 detenções no decurso da operação de segurança da final do Euro2020”, informou hoje a polícia da capital inglesa, em comunicado, após a final do torneio, no domingo, vencida pela Itália no desempate por grandes penalidades (3-2), depois do empate 1-1 no fim do prolongamento.



As forças especiais da polícia londrina procuram dispersar os adeptos que se concentraram nas imediações do recinto e que arremessaram garrafas de cerveja e outros objetos em direção aos policiais, enquanto entoavam cânticos provocatórios para os italianos.



A capital inglesa foi palco de vários incidentes e os responsáveis do estádio de Wembley admitiram que um “pequeno grupo” de adeptos conseguiu mesmo entrar nas bancadas sem bilhete, depois de forçar a passagem em diversos perímetros de segurança, antes do início da final do Euro2020.



Vários invasores podiam ser vistos em pé no estádio, sem acesso aos lugares sentados, garantidos pelos titulares dos ingressos.



Devido à pandemia da covid-19, o estádio de Wembley, com capacidade para 90.000 lugares, abriu para 67.000 espetadores na final do Euro2020.