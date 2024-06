Capitão da República Checa aponta favoritismo de Portugal e perigo de Ronaldo

"Portugal não é só favorito a ganhar o grupo, é também favorito para ganhar o torneio. É uma equipa com muita qualidade. Tem o Ronaldo, que é uma mega estrela, um goleador gigante, mas também tem outros grandes jogadores que são tão bons a atacar como a defender", afirmou Tomás Soucek, em conferência de imprensa, em Leipzig.

Na antevisão do encontro da primeira jornada do Grupo F, na terça-feira, na Red Bull Arena, o médio de 29 anos destacou o risco que Ronaldo ainda constitui paras defesas rivais, mesmo a caminho dos 40 anos.

"Sabemos que, ao mínimo espaço ou ao mínimo erro, o Ronaldo marca. Por isso, temos de estar sempre atentos e concentrados. Basta um deslize e sabemos que ele marca. Temos de redobrar os nossos esforços e fazer tudo para o parar", referiu o jogador do West Ham.

Apesar do favoritismo luso, Soucek reforçou que a República Checa, mesmo assim, tem qualidade para vencer Portugal e lembrou que no futebol "tudo é possível".

"No futebol, mesmo a pior equipa tem possibilidade de ganhar. Estamos confiantes, sabemos ser competitivos e todos os pontos neste grupo são importantes. Queremos começar bem", disse.

Há cinco anos a atuar na Liga inglesa, sempre no West Ham, Soucek confessou que a sua experiência a defrontar Bruno Fernandes (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool) e Bernardo Silva (Manchester City) na competição traz outra confiança e conhecimento à República Checa.

"Os meus companheiros sabem que podem contar comigo para ajudar e para dar tranquilidade à equipa. Todos sabemos como eles [jogadores de Portugal] jogam e isso pode ajudar-nos a alcançar um bom resultado", referiu o capitão checo.

Soucek divulgou ainda que o antigo futebolista checo Karel Poborsky, que marcou o histórico chapéu no Euro1996 que eliminou Portugal nos quartos de final, está na Alemanha para apoiar a sua seleção.

"Falei com ele [Poborsky] há um minuto. Espero que seja o nosso amuleto da sorte, como em 1996. Esse golo foi algo ao nível do penálti de Panenka. Marcou gerações. Todos recordamos esse golo e ainda hoje vemos o vídeo. Esperemos que amanhã [na terça-feira] aconteça algo assim", concluiu.

Portugal estreia-se na terça-feira no Euro2024 com duelo frente à República Checa, em Leipzig, na Red Bull Arena, numa partida agendada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e que terá arbitragem do italiano Marco Guida.

No Euro2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

LG/AJO // JP

Lusa/Fim