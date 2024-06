Croácia encara Portugal como "teste excelente" na preparação para a prova

Zlatko Dalic falou em conferência de imprensa de antevisão ao encontro particular frente à equipa das 'quinas', que serve de preparação das duas seleções para a competição e lembrou a importância disso mesmo, até porque, na sua partida de estreia, o conjunto croata medirá forças com a Espanha, no próximo dia 15.



“Penso que estamos no grupo mais difícil do Euro2024, num torneio tão grande é importante começar o melhor possível e espero que ganhemos o primeiro jogo. Obviamente, que começando a jogar contra a Espanha, consideramos que Portugal é um teste excelente para isso", disse.



Dalic mostrou-se satisfeito por poder realizar um ensaio-geral de altíssimo nível contra Portugal, tendo já em vista o duelo com a Espanha. “Os perfis das equipas são diferentes, mas Portugal tem jogadores de topo e foi uma boa escolha para nós”, considerou.



O médio Marcelo Brozovic, que representa os sauditas do Al-Nassr, salientou a importância dos elementos que, tal como o seu caso, são detentores de grande experiência em competições internacionais, recordando que boa parte da equipa foi finalista do Mundial2018, para se bater perante uma equipa como a portuguesa, vencedora do Euro2016 e terceira classificada na Taça das Confederações no ano seguinte.



“Portugal é uma boa ante-estreia para o Euro2024 e espero que este Euro seja melhor para nós. Joguei um grande número de jogos esta época, quase 50, fiz uma boa época, sinto-me bem e já fiz três sessões de treino com a equipa”, declarou o jogador de 31 anos, que realçou a importância de integrar os atletas mais jovens de forma a facilitar a transição entre gerações para manter a Croácia como a seleção competitiva que o panorama internacional atualmente reconhece.



“Os jogadores jovens entraram muito bem, jogaram muito bem contra a Macedónia do Norte [encontro de preparação que antecedeu esta partida contra Portugal] e obviamente que têm os mais velhos, que são os líderes da equipa, para os ajudar. Mas estão a trabalhar muito bem e no futuro serão as estrelas desta equipa”, afirmou o centrocampista croata, companheiro dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio.



Brozovic lamentou não poder ter a possibilidade de defrontar os companheiros de equipa e adversários de circunstância, visto que Cristiano Ronaldo apenas se juntou à concentração da equipa portuguesa esta sexta-feira e Otávio foi retirado das escolhas por ter contraído uma lesão precisamente no último jogo oficial do Al-Nassr na temporada que findou. O croata não se mostrou indiferente à situação e desejou a Otávio “que recupere o mais depressa possível”.



A Croácia defronta este sábado a seleção portuguesa, às 17:45, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo particular de preparação para o Campeonato da Europa de 2024, que será arbitrado pelo alemão Harm Osmers.



Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).



No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).