Euro2024: Itália sem Verratti e Fagioli de regresso entre 30 pré-convocados

A lista hoje divulgada por Luciano Spalletti para o torneio, de 14 de junho a 14 de julho, deixa de fora Verratti, a jogar no campeonato do Qatar desde setembro passado, depois de ser importante na conquista do Euro2020, disputado em 2021.



Outra das figuras dessa conquista, o avançado da Lazio Immobile, também fica de fora, ao contrário de Fagioli, da Juventus, que regressa após acabar a suspensão devido a apostas desportivas ilegais.



A recente campeã da Liga Europa, a Atalanta, coloca o defesa Giorgio Scalvini e o avançado Gianluca Scamacca entre as 30 opções, das quais sairão quatro até à lista definitiva de 26 convocados.



Já o campeão italiano, o Inter de Milão, tem Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi entre as escolhas.



De fora da Serie A foram selecionados apenas três jogadores, os guarda-redes Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) e Guglielmo Vicário (Tottenham), além do centrocampista Jorginho (Arsenal).



A Itália defronta a Albânia, a Espanha e a Croácia no Grupo G da fase de grupos do campeonato da Europa.



Lista de 30 pré-convocados:



Guarda-redes: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Fra), Alex Meret (Nápoles), Ivan Provedel (Lazio) e Guglielmo Vicário (Tottenham, Ing).



Defesas: Francesco Acerbi (Inter de Milão), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bolonha), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter de Milão), Giovanni di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter de Milão), Gianluca Mancini (Roma) e Giorgio Scalvini (Atalanta).



Médios: Nicolò Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter de Milão), Jorginho (Arsenal, Ing), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Samuele Ricci (Torino).



Avançados: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bolonha), Giacomo Raspadori (Nápoles), Mateo Retegui (Génova), Gianluca Scamacca (Atalanta) e Mattia Zacagni (Lazio).