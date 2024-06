Euro2024. Portugal começa a preparar jogo com a Croácia

Após o triunfo de terça-feira frente à Finlândia (4-2), a seleção nacional tem uma sessão agendada para as 17h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.Também às 17h00, de acordo com a agenda oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro visita a seleção portuguesa.O Portugal-Croácia está agendado para as 17h45, no Estádio Nacional, no Jamor, e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.