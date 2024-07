Nuno Mendes garante Portugal preparado para uma França imprevisível

"Acho que é uma equipa da qual podemos esperar tudo. Têm bons jogadores e que jogam nas melhores equipas da Europa. Vamos estar preparados. Estamos mais focados em fazer o que temos para fazer e em melhorar o que não fizemos tão bem com a Eslovénia", afirmou Nuno Mendes.

O jogador do Paris Saint-Germain falava aos jornalistas em conferência de imprensa, em Marienfeld, na Alemanha, minutos antes de mais um treino da seleção nacional no seu `quartel-general` em solo germânico.

"Estamos mais confiantes depois desta vitória (com a Eslovénia). Não queríamos ir a penáltis, mas conseguimos ganhar o jogo. Estamos todos motivados. É um jogo grande, onde queremos dar muitas alegrias. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça", frisou.

Nuno Mendes referiu que está "mais do que bem" após uma temporada em que teve vários problemas físicos no Paris Saint-Germain e fez a comparação entre Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, e Kylian Mbappé, a grande estrela da equipa francesa e também capitão dos `bleus`.

"São jogadores de alto nível, excelentes, que podem fazer a diferença em qualquer momento. Partilhei balneário com os dois e foi um prazer ter jogado com o Mbappé e jogar com o Cristiano. São incríveis, de um momento para o outro fazem a diferença, mas estamos preparados. Vamos preparar-nos para implementarmos da melhor maneira o nosso jogo", disse.

Confrontado com a possibilidade de ter de escolher apenas um, caso fosse treinador, o lateral de 22 anos jogou pelo `seguro`.

"É complicado. Acho que é melhor fazer esse pergunta a um treinador. Eu sou jogador. Se fosse treinador escolhia os dois. Mas, acho que um treinador saberá responder melhor", brincou.

Mendes abordou também a relação que o selecionador Roberto Martínez tem com os jogadores lusos e destacou o "espírito de equipa" promovido pelo técnico espanhol.

"Somos uma família aqui e tudo o que ele puder fazer para que os jogadores estejam bem, tanto dentro como fora de campo, é o que o caracteriza mais. Saber o estado de espírito do jogador. Trabalha bem isso, e acho que estamos todos preparados para enfrentar os jogos e os treinos", explicou.

Apesar do prolongamento frente à Eslovénia, o internacional português assegurou que toda a equipa vai estar a 100% no jogo de sexta-feira, que vai decorrer em Hamburgo.

O Portugal-França tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Volksparkstadion, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.