Roberto Martínez assume "muita tristeza" com ausência de Otávio

"Tenho um sentimento de muita tristeza. O Otávio deu tudo pela seleção. Sempre foi um exemplo durante os treinos. Trabalhou muito bem durante a fase de apuramento. Mas, é algo que acontece na carreira dos futebolistas. Deu-me tristeza", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, o último antes do particular de terça-feira com a Finlândia.

"O Matheus Nunes é a escolha óbvia e natural. Durante o estágio de março, fez um muito bom jogo frente à Suécia e fez o papel habitualmente feito pelo Otávio", explicou o técnico espanhol de 50 anos.

Martínez mostrou-se muito agradado com o arranque do estágio, que aconteceu no domingo, e enalteceu a atitude dos jogadores logo no primeiro treino.

"Gostei muito do empenho. Vejo que emocionalmente há frescura, não há fadiga mental. E isso é um ponto muito importante. Vejo frescura e orgulho por estarem aqui. Para mim, é um ponto de partida perfeito", referiu.

O particular Portugal-Finlândia está agendado para terça-feira, às 19:45, e vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.