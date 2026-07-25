Académica bate FC Porto em jogo particular disputado no Olival

No teste disputado à porta fechada, o emblema de Coimbra marcou por Afonso Rodrigues, Marcos Paulo e Hugo Nunes, enquanto o 'golo de honra' portista foi apontado por Domingos Muxito



Do lado do FC Porto B, o técnico João Brandão fez alinhar os seguintes jogadores: Gonçalo Ribeiro, Diogo Fernandes, Kaio Henrique, Yoan Pereira, Martim Chelmik, António Ribeiro, Gabriel Brás, Tiago Ferreira, Felipe Silva, Martim Cunha, Dinis Rodrigues, Rayan Demirci, João Brito, Eirik Granaas, Francisco Fernandes, Mateus Mide, Kauê, Domingos Muxito, Gustavo Guerra, Tiago Andrade, Cardoso Varela, Eduardo Ferreira, Anha Candé e Tcherno Jamanca.



Por sua vez, a Académica não divulgou a lista de jogadores utilizados.



Em época de regresso ao segundo escalão, a formação orientada por António Barbosa estreia-se oficialmente com uma deslocação a Chaves, em 08 de agosto, ao passo que o conjunto B dos 'dragões' também inicia a sua campanha fora de casa, frente ao Lusitânia Lourosa, dois dias depois.



