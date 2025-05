Adriano Quintanilha reclama inocência

Adriano Teixeira de Sousa, conhecido como Adriano Quintanilha, falou pela primeira vez no julgamento da operação "Prova Limpa", com 26 arguidos, incluindo ex-ciclistas, e que decorre num pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, para dizer que “não sabia de nada” sobre doping no seio da equipa, negando ser o financiador das substâncias dopantes.



Na sessão de 18 de novembro de 2024, o também arguido e ex-diretor desportivo da W52-FC Porto assumiu haver doping durante todo o ano na equipa, financiado e incentivado por Adriano Quintanilha, “mestre da manipulação, que queria ganhar a todo o custo”.



Nuno Ribeiro contou que a toma de substâncias dopantes pelos ciclistas “era regular durante toda a época desportiva”, denunciando que o financiamento para esse fim advinha do então dono da equipa e que ocorria “durante o ano civil todo”.



“Quero simplesmente defender-me das acusações que foram feitas a meu respeito. O senhor Nuno Ribeiro pôs o meu nome em causa e não disse uma verdade. Fui aqui acusado de que sou um ditador, que quero, posso e mando. Fui acusado pelo senhor Nuno Ribeiro e ainda não sei porquê”, declarou Quintanilha, que apenas respondeu a perguntas do coletivo de juízes e do procurador do Ministério Público.



Na sequência das declarações do patrão da extinta W-52 FC Porto, que apresentou uma versão totalmente oposta à de Nuno Ribeiro, o advogado do ex-diretor desportivo da equipa requereu ao tribunal uma acareação (confronto de versões) entre o seu constituinte e Adriano Quintanilha, o que foi rejeitado pela defesa de Quintanilha.