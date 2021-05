Al Hilal anuncia contratação de Marega para as próximas três épocas

Marega, de 30 anos, chegou ao FC Porto a meio da época 2015/16, proveniente do Marítimo, e, após um empréstimo ao Vitória de Guimarães na época seguinte, ganhou um lugar no plantel dos "dragões" na época 2017/18 e tem sido um elemento fundamental desde então.

Esta época, o internacional maliano foi utilizado pelo técnico Sérgio Conceição em 45 jogos nas diferentes competições, apontando 12 golos.





No Al Hilal, o maliano vai ter como companheiros de equipa Luciano Vietto (ex Sporting) e André Carrillo (ex Sporting e Benfica).





