Ala esquerda do FC Porto abriu caminho ao 10.º triunfo seguido

Os ‘dragões’ recuperaram a liderança do campeonato, igualando os 41 pontos do Sporting, após um triunfo que ganhou forma nos primeiros 20 minutos, com os tentos de Luis Díaz, a passe de Otávio, aos 14, e do próprio Otávio, a passe de Luis Díaz (19), a castigarem a fragilidade defensiva vizelense no seu lado direito.



O golo inaugural de Zaidu no campeonato, aos 47 minutos, e um autogolo de Samu, aos 64, também a partir da faixa esquerda, 'selaram' o resultado de uma partida em que a formação minhota, 13.ª classificada da tabela, com 13 pontos, terminou reduzida a 10 elementos, após expulsão de Schettine, aos 52.



Com três alterações face ao ‘onze’ que derrotou o Sporting de Braga (1-0) na ronda anterior, os ‘dragões’ apareceram em Vizela com Taremi ao lado de Evanilson e beneficiaram ainda do persistente ‘fosso’ entre Koffi Kouao e Bruno Wilson na retaguarda vizelense, para criarem oportunidades atrás de oportunidades.



Depois de ter falhado em posição frontal à baliza ao minuto 12, na conclusão de um desenho ofensivo partilhado com Evanilson e Taremi, o extremo colombiano recebeu um passe longo de Otávio aos 14, ultrapassou Bruno Wilson e colocou a bola fora do alcance de Charles, reafirmando a veia goleadora que o tem distinguido na presente época – conta 14 golos em todas as competições, 12 deles no campeonato.



Cinco minutos depois, Luis Díaz e Otávio inverteram os papéis, mas o ‘epicentro’ de novo golo foi o mesmo: o ala de 24 anos apareceu solto na esquerda, a passe de Taremi, e ‘atrasou’ para o remate certeiro, o segundo do médio luso-brasileiro no campeonato.



Perdulário, Taremi desperdiçou um par de ocasiões de golo pelo meio, antes de o FC Porto ‘serenar’ o ritmo de jogo frente a um Vizela que tentou desde o início uma pressão ‘apertada’ ao adversário portador da bola, mas de forma infrutífera.



Depois de Luis Díaz ter ameaçado o golo por mais duas vezes e de Schettine ter assinado o remate mais perigoso dos anfitriões no primeiro tempo, aos 45+1 minutos, a segunda parte abriu com o terceiro golo portista, novamente originado na esquerda.



Zaidu aproveitou o desequilíbrio posicional do Vizela para avançar pelo deserto corredor esquerdo até ao remate forte, a meia altura, que bateu Charles.



Com o jogo praticamente sentenciado, o Vizela ameaçou reduzir ao minuto 49, num cabeceamento de Kiko Bondoso que Diogo Costa desviou para o poste, mas ficou em inferioridade numérica na sequência do lance, já que Schettine atingiu o peito de Diogo Costa com a sola da chuteira e foi expulso com vermelho direto após a revisão do videoárbitro.



Até ao apito final, os ‘dragões’ impuseram a toada do jogo, tendo estabelecido o resultado final num autogolo de cabeça de Samu, após canto batido por Vitinha.