Alan Varela falha convocatória do FC Porto para jogo de preparação em Marrocos

Um dia depois de ter renovado contrato com o clube `azul e branco` até 2030, o médio foi autorizado a ausentar-se do estágio da equipa treinada pelo compatriota Martín Anselmi para rumar ao seu país, por motivos pessoais, não tendo seguido viagem para Marrocos.

O guarda-redes brasileiro Samuel Portugal, que tinha falhado a sessão matinal no Olival, devido a um traumatismo do cotovelo, e o médio sérvio Marko Grujic, também por lesão, são outras ausências na lista dos 24 convocados, que integra André Oliveira, um dos 10 futebolistas da equipa B do FC Porto que evoluíram esta semana com o plantel principal.

A comitiva `azul e branca` partiu ao final da tarde para Marrocos, via Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia, na véspera de defrontar o Wydad Casablanca, terceiro classificado do campeonato local em 2024/25, no sábado, às 17:00.

A partida insere-se na preparação das duas equipas para o renovado Mundial de clubes, que decorre entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e tem os `dragões` no Grupo A, juntamente com os brasileiros do Palmeiras, comandados pelo português Abel Ferreira, os norte-americanos do Inter Miami, do argentino Lionel Messi, e o bicampeão africano Al Ahly, que ganhou esta semana o título egípcio pela terceira vez consecutiva.

Depois de visitar o Wydad Casablanca, opositor no Grupo F dos ingleses do Manchester City, dos italianos da Juventus e do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, o FC Porto vai defrontar o Riga, líder isolado do escalão principal da Letónia, em 07 de junho, no Olival.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Diogo Fernandes.

- Defesas: João Mário, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Iván Marcano, Zé Pedro, Otávio Ataíde, Francisco Moura e Zaidu.

- Médios: Tomás Pérez, Stephen Eustáquio, Vasco Sousa, André Oliveira, André Franco e Fábio Vieira.

- Avançados: Rodrigo Mora, Pepê, Gonçalo Borges, William Gomes, Danny Namaso, Samu e Deniz Gül.