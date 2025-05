Alan Varela renova com FC Porto até 2030

Em comunicado, os ‘dragões’ deram conta da renovação de um dos seus capitães, cuja cláusula de rescisão progrediu de 65 para 75 milhões de euros (ME), tal como tinha sido revelado horas antes pelo presidente André Villas-Boas, em declarações aos jornalistas.“Estou muito contente. Foi um voto de confiança do presidente e continuarei a trabalhar focado a 100%. Sempre dei o meu melhor pelo clube, agora vamos começar mais uma temporada e espero continuar a poder dar tudo em campo para que se possa cumprir os objetivos, que passarão por sermos campeões. É isso que este clube merece sempre”, frisou o jogador, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais dos ‘azuis e brancos’.Alan Varela chegou ao FC Porto no verão de 2023, proveniente dos argentinos do Boca Juniors, num negócio avaliado em oito ME, e afirmou-se de imediato nas opções iniciais, somando dois tentos e seis assistências em 88 jogos ao longo das últimas duas épocas.O médio, de 23 anos, foi mesmo o jogador ‘azul e branco’ com mais presenças (44) nas diversas competições em 2024/25, tendo logrado uma Supertaça Cândido de Oliveira, já depois de ter vencido uma Taça de Portugal na sua época de estreia no futebol europeu.“O clube exige sempre o máximo e isso é sermos campeões. É um clube muito grande e temos de estar a 100% para sermos campeões. A equipa trabalhará da melhor maneira, temos de dar tudo por tudo e esperemos que a próxima temporada seja melhor do que a anterior para terminarmos com o título”, reiterou, apontando à presença dos ‘dragões’ no Campeonato do Mundo de clubes, entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.Formado no Boca Juniors, ao serviço do qual conquistou um campeonato, uma Taça da Argentina, duas Taças da Liga e uma Supertaça entre 2020 e 2023, Alan Varela junta-se ao avançado Rodrigo Mora entre as renovações recentemente efetuadas pelo FC Porto.André Villas-Boas valorizou a facilidade das negociações e mostrou-se orgulhoso por dar continuidade à ligação com um dos pilares do conjunto comandado pelo argentino Martín Anselmi, enaltecendo “um dos melhores ativos do clube e um grande jogador de equipa”.“Arrancámos a construção da próxima época e o Alan Varela faz parte dela. É um voto de confiança que bem merece por estas épocas em que vestiu de azul e branco. Queremos dar mais condições à equipa, principalmente tendo em conta o lugar em que terminámos [na I Liga] em 2024/25. Queremos ser campeões nacionais e, para tal, é importante reter um talento destes, fazendo com que se sinta em casa e esteja motivado para dar mais e para nos liderar enquanto capitão”, observou o presidente, citado no sítio oficial do clube.Já o diretor desportivo dos ‘dragões’, o espanhol Andoni Zubizarreta, reconheceu que as conversações com Alan Varela duravam há alguns meses e enquadrou essa renovação como uma rampa de lançamento do projeto do futebol profissional portista para 2025/26.“O Alan Varela é um líder dentro da equipa e um jogador bem adaptado ao FC Porto e à sua filosofia e ideia de jogo. Conhece bem o jogo e é uma grande sorte podermos contar com ele para os próximos anos, porque vai crescer, tal como nós como equipa”, projetou.