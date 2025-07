Alberto Costa ja treinou às ordens Farioli

O mais recente reforço dos dragões, contratado à Juventus por 15 milhões de euros (ME), juntou-se assim pela primeira vez aos companheiros de equipa, num sessão de trabalho em que, por motivos clínicos, não participaram Francisco Moura ou Deniz Gül.



Depois do estágio em Aigen im Ennstal (Áustria), os portistas orientados por Francesco Farioli estão assim de regresso a Portugal onde, amanhã, prosseguem os trabalhos de preparação para a nova época com dois jogos: CD Feirense (10h30) e frente aos holandeses do Twente, pelas 18h00 no Estádio do Dragão.