Alberto Costa sofre contusão na coxa a cinco dias da estreia do FC Porto na I Liga

Titular na Supertaça Cândido de Oliveira, conquistada pelos 'dragões' no sábado frente ao Torreense (1-0), da II Liga e detentor da Taça de Portugal, em Coimbra, Alberto Costa fez tratamento e treino condicionado no regresso da equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli aos trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Alberto Costa, de 22 anos, juntou-se a Cláudio Ramos, Jan Bednarek, Vasco Sousa, André Miranda e Samu no lote de lesionados do FC Porto, que vinha de dois dias de folga depois da estreia oficial em 2026/27 e iniciou a preparação da receção ao Alverca, para a jornada inaugural da I Liga.



Vitoriosos pela 25.ª vez na Supertaça, habitual prova de abertura da época, na qual são recordistas de êxitos, 'azuis e brancos' começam a defesa do título de campeão no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto.