Alfredo Quintana encontra-se estável mas em coma induzido

O luso-cubano está entubado e com prognóstico muito reservado, sendo as primeiras 24 horas decisivas.







De acordo com informações recolhidas junto de fontes do Hospital de São João, onde o jogador se encontra na Unidade de Cuidados Intensivos, o número 1, que se encontra em coma induzido, apresenta uma situação clínica grave mas estável e com prognóstico reservado, com as próximas horas a serem determinantes.





Na manhã desta terça-feira, e através da newsletter Dragões Diário, o azuis e brancos recordavasm como tudop aconteceu: "O pensamento de todos no FC Porto está com Alfredo Quintana, que ontem (segunda-feira) sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando se preparava para começar mais um treino no Dragão Arena. O guarda-redes da equipa de andebol foi reanimado e estabilizado no local e transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos".







Quintana, que a 20 de março completa 33 anos, nasceu em Havana, Cuba, tendo ingressado no FC Porto em 2010, tornando-se a grande referência do clube nessa década.





O atleta de 2,01 metros naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, através do selecionador Rolando Freitas. O luso-cubano fez parte da seleção portuguesa de andebol que conquistou o 10.º lugar no Mundial que decorreu este ano no Egito, a sua melhor classificação de sempre.



A federação de andebol, clubes, como Benfica ou Sporting, e vários colegas de profissão já manifestaram o seu apoio a Quintana.