Andebol. Alfredo Quintana sofreu paragem cardiorrespiratória

Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional de andebol, sofreu esta segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória. O internacional português de 32 anos estava a treinar com os colegas do FC Porto quando se sentiu mal e foi transportado de imediato para o Hospital de São João no Porto.