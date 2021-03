Andebol. EHF atribuiu derrota ao FC Porto frente ao Meshkov Brest

Devido à morte de Alfredo Quintana, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória num treino, os "dragões" decidiram não viajar para Brest para disputar a partida que estava marcada para domingo.O jogo estava inicialmente marcado para quarta-feira, dia 24 de fevereiro, mas foi depois adiado para domingo, 28 de fevereiro.”, refere a EHF em comunicado.O júri considerou que”, mas ainda assim atribuiu a derrota aos "dragões".”, refere o tribunal da EHF, que endereçou as condolências à equipa portuguesa e à família pela morte de Alfredo Quintana.

A uma jornada do fim da fase de grupos, o FC Porto está em sexto lugar do grupo, com 10 pontos. Todas as equipas do grupo vão passar à fase seguinte da competição.