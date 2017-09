André André permanece condicionado no FC Porto e é baixa para Alvalade

Lusa 30 Set, 2017, 13:58 | FC Porto

De acordo com o sítio oficial do FC Porto na Internet, no último treino antes do embate com os `leões`, "André André foi o único jogador a realizar treino condicionado e trabalho de ginásio", enquanto o lateral direito Diogo Dalot voltou a integrar o apronto da equipa B.

O FC Porto, primeiro classificado com 21 pontos, visita o Sporting, segundo com 19, no domingo, a partir das 19:15, num encontro que vai ser arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.