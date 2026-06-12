André Silva regressa ao FC Porto





(Com Lusa)

O avançado, que terminou contrato com os espanhóis do Elche e era jogador livre, assinou pelos 'azuis e brancos' por uma época, com mais outra de opção, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros."Bom filho a casa torna: André Silva está de volta ao FC Porto e assinou um contrato válido até ao final de 2026/27, com opção de renovação por mais uma temporada. Aos 30 anos, o avançado internacional português regressa ao clube que representou entre 2011 e 2017", pode ler-se em nota do clube no seu sítio oficial.Formado no FC Porto, André Silva alcançou a equipa principal portista em 2015/16, tendo apontado 24 golos em duas temporadas.Em 2017/18, transferiu-se para o AC Milan, onde teve dificuldades de afirmação, apesar dos 10 tentos na época de estreia com a camisola 'rossoneri'.Após uma primeira passagem por Espanha (Sevilha), o dianteiro rumou ao futebol alemão, onde teve as épocas mais frutíferas da carreira, ao serviço de Eintracht de Frankfurt e Leipzig, com 71 golos em quatro temporadas.André Silva representou ainda a Real Sociedad e o Werder Bremen por empréstimo, antes de se desvincular do Leipzig e assinar pelo Elche, em 2025/26.Na última temporada, registou 10 golos no principal escalão espanhol, em 31 partidas realizadas.Ademais, o avançado representou a seleção principal portuguesa por 53 ocasiões, com 19 golos, e venceu pela equipa das 'quinas' a primeira Liga das Nações, em 2019.Nove anos depois, André Silva regressa ao futebol português e ao FC Porto, que perdeu Luuk de Jong e Terem Moffi e tem assim uma nova solução para o eixo do ataque.Trata-se da segunda adição ao plantel portista para a época 2025/26, após a chegada do guarda-redes João Afonso, chegado do Santa Clara.