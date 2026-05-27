André Villas-Boas anuncia criação de equipa sénior de futsal do FC Porto

“O FC Porto lançou a equipa feminina de futebol, o basquetebol em cadeira de rodas e vai lançar o futsal sénior”, começou por anunciar Villas-Boas, durante uma conversa com Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, no âmbito da celebração do 10.º aniversário do jornal ECO, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.



Aos jornalistas, o líder dos 'azuis e brancos' disse que "o futsal é uma modalidade que apaixona, na qual os clubes portugueses são dominadores, nomeadamente o Sporting e o Benfica. O FC Porto não pode ficar indiferente ao sucesso que o futsal tem”.



André Villas-Boas disse pretender que o futsal, tal como o futebol feminino, seja “sustentável”, embora tenha admitido haver dificuldades nesse objetivo.



O presidente do FC Porto apelou à compreensão dos adeptos, traçando um paralelismo entre o objetivo para a nova equipa de futsal e os feitos já alcançados pela recém-criada equipa feminina de futebol.



“Peço aos adeptos do FC Porto que compreendam que a nossa entrada no futsal é um espaço que temos de ocupar, mas que nos deem tempo para crescer competitivamente neste passo que vamos dar. No futebol feminino correspondemos abruptamente com dois títulos e a chegada à primeira divisão em dois anos, mais a final da Taça de Portugal este ano [perdida para o Benfica, por 2-0]. No futsal, queremos dar ‘passo a passo’ até chegarmos ao topo”, disse.



Villas-Boas afirmou que o principal objetivo do futsal sénior será a “responsabilidade formativa”, que permita aos jogadores formados no clube chegarem à primeira equipa.



O dirigente disse que o FC Porto está em conversações com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a possibilidade de ingressar diretamente na terceira divisão nacional, embora admita que não seja algo certo.



“Agora esperamos o devido enquadramento com a FPF sobre a possibilidade ou não de o FC Porto aproveitar uma mudança regulamentar para chegar à terceira divisão nacional. Se não for o caso, provavelmente [começaremos] nas outras divisões”, admitiu.



