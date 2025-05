André Villas-Boas elogia decisão de Rodrigo Mora em renovar pelo FC Porto

“É sempre um desafio grande. Não queria voltar a relembrar este momento triste, mas a realidade é que, no meio da caminhada, perdemos um talento chamado Cardoso Varela para os tubarões dos agentes. Isto é o contrário: é uma boa decisão de carreira por parte de um miúdo que aposta no FC Porto, sabe o que este clube representa, está agenciado por pessoas que o encaminharam e está bem acompanhado pela família, que o ajuda a tomar as decisões certas”, assumiu o dirigente, citado pelos meios oficiais dos ‘dragões’.



Quase 10 meses depois de ter renovado até 2027, Rodrigo Mora prolongou a ligação ao FC Porto, clube no qual se formou e debutou a nível sénior, levando oito golos e quatro assistências nas 30 partidas cumpridas na primeira época ao serviço da equipa principal.



“É um talento do FC Porto, do viveiro e com marca FC Porto, um portista de coração, um miúdo que encanta e o rei das renovações, dos golos e das assistências. Estes foram os primeiros oito meses de uma ascensão brutal e não podíamos estar mais satisfeitos com esta renovação. Tê-lo aqui e desfrutar do seu talento é muito bom”, reiterou Villas-Boas, com o novo vínculo a contemplar uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros (ME).



O avançado chegou aos escalões jovens dos ‘azuis e brancos’ em 2016/17, proveniente do Custóias, e acelerou etapas de evolução, chegando a ser o mais novo de sempre a debutar e a marcar nos campeonatos profissionais nacionais com a equipa B, da II Liga.



“Quero destacar a importância da formação do FC Porto neste processo de crescimento. O Rodrigo é um jogador que cumpre todas as etapas cá, desde criança até aos seniores, sempre com uma ambição desmedida, chegando cedo e encantando toda a gente nos seniores. É gratificante para os sócios verem este talento por muitos mais anos”, vincou.



Rodrigo Mora foi crescendo em protagonismo com o decurso da época, na qual alcançou o recorde de precocidade em duelos oficiais da seleção nacional de sub-21, e afirmou-se nas escolhas iniciais do FC Porto desde a chegada do técnico argentino Martín Anselmi.



A renovação contratual do quinto futebolista dos ‘dragões’ com mais golos e assistências combinadas em 2024/25, atrás de Samu, Galeno, Francisco Moura e Nico González, foi revelada no dia em que André Villas-Boas fecha o primeiro ano na presidência do clube.



“Tem sido uma boa caminhada, cheia de bons momentos. Claro que para o Rodrigo será importante transformá-los em troféus e estou seguro de que quererá abraçar isso durante toda a carreira e festejá-los de azul e branco. Se houver alguma mensagem a deixar na próxima camisola que ele me dê de recordação é essa: que seja capitão, levante muitos troféus no FC Porto e dê continuidade a uma história de sucesso”, direcionou o dirigente.



Já para o diretor desportivo dos ‘dragões’, o espanhol Andoni Zubizarreta, Rodrigo Mora “começou a conquistar este contrato no terreno de jogo e tem feito bem o seu trabalho”.



“Cada dia, treino, jogo e golo fá-lo crescer. É um caminho exigente, porque jogar ao mais alto nível é exigente, mas ele tem a mentalidade e a qualidade, além de ser um exemplo para os jovens. Com talento e dedicação, é possível chegar à equipa principal”, sinalizou.



O “crescimento sustentado, mas fantástico” do avançado também foi elogiado por Jorge Costa, antigo defesa central e capitão do FC Porto e atual diretor do futebol profissional ‘azul e branco’, que encarou “um dia muito especial” para um “futebolista muito especial”.



“É isto mesmo que nós queremos: manter os nossos, elevar a qualidade e ter jogadores com a marca FC Porto. A renovação representa muito e é um motivo de orgulho. Ele já é um exemplo para os outros e com o tempo vai ter um crescimento ainda maior”, avaliou.