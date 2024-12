André Villas-Boas visita e lança repto a Pinto da Costa

“A nossa relação não foi enciclopédia, foi muito mais do que isso. Foi emoção transmitida pelo olhar, pela confiança, pelo gesto e pela gratidão. Assim foi em 2011 e assim foi ontem (na segunda-feira), quando o visitei e falámos sobre o FC Porto”, observou.



André Villas-Boas discursava no arranque da 37.ª edição da gala dos Dragões de Ouro, a primeira realizada na sua presidência, que distingue as principais figuras do clube ‘azul e branco’ na época 2023/24 e entrega 18 estatuetas, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.



“Na alegria contagiante do que significa o FC Porto para ele e para nós, e na certeza de que a sua obra deve ser dignificada, lancei-lhe um desafio que espero sinceramente que ele aceite e os portistas também”, referiu, sem detalhar o repto dirigido a Pinto da Costa.



André Villas-Boas desejou uma rápida recuperação ao agora líder honorário do FC Porto, que completará 87 anos em 28 de dezembro e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, estando internado desde meados de novembro no Hospital da CUF, após ser diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021.



“Foi um homem que nos marcou a todos singularmente, transbordou portismo e levou o FC Porto a transcender-se e a afirmar-se como o melhor clube do mundo por duas vezes, como o mais alto representante do futebol nacional no planeta e como o clube português com maior número de títulos no futebol. Na sua perseverança temos um exemplo de vida”, evocou, pouco mais de meio ano depois de ter derrotado Pinto da Costa, presidente ao longo de 42 anos e 15 mandatos, nas eleições mais participadas dos azuis e brancos.