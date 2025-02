Anselmi à espera de dificuldades frente ao antepenúltimo Farense

"No futebol, não só em Portugal mas também a nível mundial, já não existem jogos fáceis. Hoje em dia está tudo muito equilibrado. É cada vez mais difícil ganhar. O Farense é uma equipa que domina bem a parte de transição, as bolas paradas. Não vai ser um adversário fácil. Tem ainda jogadores importantes e acredito que a posição que ocupa não reflete a real qualidade da equipa", esclareceu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida de domingo.

O técnico dos `dragões` defendeu ainda que é importante não pensar em fatores que desestabilizem, nomeadamente a necessidade de conquistar pontos, sendo que os `dragões` ainda não venceram qualquer partida para o campeonato em 2025 e somaram apenas um triunfo nos últimos nove encontros em todas as competições, com o Maccabi Telavive, para a Liga Europa, na estreia do argentino.

"O FC Porto está sempre obrigado a ganhar. Temos que estar cómodos com isso. Se te sentes incomodado com essa exigência, é porque este não é o sítio onde queres estar. O nosso foco está em planear o jogo o melhor possível. Pensar que é determinante ganhar não adianta nada", disse aos jornalistas.

Sobre as dificuldades que vêm a ser sentidas pelos centrais em subir no terreno, face ao novo sistema implementado, o `3-4-3`, Anselmi explicou qual é o papel da equipa técnica para com os jogadores neste momento.

"É mais profundo que isso. Não é a mesma coisa teres a Roma a pressionar homem a homem, do que o Sporting que o faz de outra forma. O modelo não é importante, o que temos que fazer é analisar o jogo. Quero fazer golos, por isso tratamos de fazer golos. Nenhum jogo é igual. Temos que entender o momento do jogo para poder analisar. Temos que construir uma equipa inteligente e que entenda o momento. É para isso que trabalhamos. Para dar ferramentas ao jogador para interpretar de forma inteligente o jogo", frisou também.

Martín Anselmi analisou ainda o momento do avançado Samu, que já não marca qualquer golo desde o final do ano passado, num total de sete partidas consecutivas em `branco`.

"É certo que os avançados alimentam-se de golos. Todos querem fazer golos. Estar ansioso faz com que esteja mais longe de fazer um golo, que não tenha a calma para o fazer. Mas isso não me preocupa. Preocupava se a equipa não criasse situações de golo. O Samu tem que estar tranquilo e sabe que está a trabalhar para a equipa", admitiu.

O treinador recusou-se a fazer uma análise sobre o plantel, porque acredita que ainda há muito para descobrir sobre os jogadores.

"A análise do plantel faz-se no final da época. Estamos a descobrir muitas coisas sobre os jogadores. E isso em três semanas é pouco", admitiu o técnico que esclareceu ainda que Martim Fernandes e Grujic são as únicas baixas para a partida com o Farense.

O FC Porto, em terceiro lugar, com 43 pontos, desloca-se no domingo (18:00) ao Estádio Algarve, para defrontar o Farense, 16.º e antepenúltimo, com 15, em jogo da 22.ª jornada da I Liga que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.