Anselmi admite que é necessário ter "muito cuidado" para vencer em Vila do Conde

Martín Anselmi revelou-se, apesar do pouco tempo em Portugal, conhecedor das dificuldades que vai encontrar em Vila do Conde.“É um rival que só sofreu uma derrota em casa. Vai ser a minha primeira experiência na Liga mas não é por isso que desconhecemos o cenário que vamos encontrar. É um campo difícil, com condições climatéricas que podem afetar. Mas sabemos que em casa é forte. Jogam bem por dentro, sabem atacar bem nas profundidades. Temos que ter muito cuidado e fazer o nosso jogo para garantir os três pontos”, começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão.Questionado sobre qual competição era mais importante para o FC Porto, entre a Liga Europa e o campeonato, Anselmi, não teve dúvidas em explicar que no clube tudo conta.“Estamos no FC Porto. Tudo é importante, O FC Porto tem que jogar em qualquer competição. Foi muito importante este jogo para a Europa. Agora o próximo será o mais importante. E assim sucessivamente. Temos que ter a nossa mente e foco no presente. O resto é ruído”, salientou.A questão do mercado ainda estar aberto não é algo que preocupe o treinador, que considera que os jogadores estão perfeitamente esclarecidos de quais são as suas funções, independentemente de poderem estar de saída.“Estamos a competir com um mercado aberto que vai fechar um bocado depois de acabar o nosso jogo. No final os jogadores sabem que estamos num clube profissional e temos que ter a mente no presente e lutar pelos interesses do clube que estão a representar neste momento. Depois pensam no resto”, garantiu ainda.O treinador argentino afirmou ainda ter a consciência da pressão de vencer para se manter na corrida pelo título nacional, ainda assim desvalorizou a situação.“Na Europa acontecia o mesmo. Não gosto da estatística. O que passou, passou. Há que jogar. Não se pode estar a pensar no que aconteceu. Temos que planificar o jogo e dar as melhores respostas. Quanto mais planificarmos melhor vamos estar”, explicou também o técnico, que disse ainda que “é necessário ir jogo a jogo” para conseguir perceber da melhor forma os adversários e “arranjar soluções”.

Martín Anselmi falou ainda do reforço William Gomes, oriundo do São Paulo, admitindo que esta pode ainda não ser opção para o encontro com o Rio Ave.





Petit promete Rio Ave "intenso e com personalidade" para "tirar pontos ao FC Porto"



O treinador do Rio Ave, Petit, prometeu hoje uma equipa “intensa e com personalidade” para “tirar pontos ao FC Porto”, no jogo desta segunda-feira, da jornada 20 da I Liga portuguesa de futebol.



“Vamos estar preparados, mas a olhar mais para o que temos de fazer. Temos de ser intensos, agressivos nos duelos, com personalidade com bola, e a saber os momentos do jogo. Serão duas equipas a tentar vencer, mas esperamos tirar pontos do FC Porto”, disse o técnico dos vila-condenses na antevisão do desafio.



Petit antecipou um FC Porto com uma ideia de jogo diferente, depois da entrada do novo treinador Martín Anselmi, mas assegurou que o Rio Ave fez o ‘trabalho de casa’ e estudou as características do técnico argentino.



“Será um FC Porto com uma ideia de jogo diferente. Analisámos o último jogo que fizeram [na Liga Europa], assim como algumas coisas que o treinador fazia no clube anterior, o Cruz Azul [do México]. Tem um processo bem definido, com uma linha de três [na defesa], projetando muito os laterais, com um losango no meio-campo e um homem a atacar a profundidade”, notou o técnico do conjunto da foz do Ave.



Petit reconheceu que será mais fácil para os ‘dragões’ analisarem o estilo do jogo do Rio Ave “que já está bem definido”, mas garantiu que o seu foco está naquilo que a equipa pode fazer.



“Será mais fácil para eles analisarem a nossa equipa. Nós vimos o que ele tem feito, com equipas arrojadas e com bons princípios. Mas temos de nos focar nos nossos processos. Estamos a crescer, tanto em pontos como na qualidade de jogo”, analisou.



Questionado se este será o melhor momento para defrontar o FC Porto, aproveitando este período de transição e definição no adversário, Petit espera um adversário galvanizado.



“Tem sido uma época muito atípica. Desde que estou no futebol não me lembro de haver uma temporada em que os três 'grandes' mudaram de treinador. Mas é normal que nestas mudanças os jogadores se galvanizem e tentem absorver uma ideia arrojada e diferente do habitual”, analisou.



No último jogo no estádio dos Arcos, frente ao Sporting, o Rio Ave quebrou uma série invencível que durava há mais de um ano, com 20 jogos invictos em casa na I Liga, e desse desafio Petit retirou a 'lição' que a equipa precisa de ser “mais intensa nestes duelos com os candidatos ao título”.



“Sofremos um golo cedo e, pouco depois, um outro de penálti. A equipa ficou desmotivada, não conseguiu entrar no jogo. Se queremos dividir o desafio com estes adversários temos de ser intensos”, analisou.



O treinador do Rio Ave abordou ainda os ajustes que têm sido feitos ao plantel nesta reabertura do mercado de transferências, onde se registaram seis saídas e cinco entradas.



“Temos de estar preparados. Hoje o futebol está muito na valorização dos atletas, com entradas e saídas. Temos de saber lidar com isso e melhorar sempre os recursos que temos à disposição. Sinto que, apesar das mudanças, o temos conseguido”, abordou.



Para este jogo com o FC Porto, Petit assumiu que a equipa tem duas baixas, mas não quis revelar os nomes, sendo que o central Jonathan Panzo, que recuperava de lesão, já deixou de fazer parte do boletim clínico dos vila-condenses.



O Rio Ave, 10.º classificado com 23 pontos, recebe esta segunda-feira o FC Porto, terceiro com 41, na partida que fecha a 20.ª jornada da I Liga, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.



“Desportivamente está apto para jogar. A questão é que o processo de inscrição do jogador para poder competir ainda não está concluído. Vamos ver o que acontece nas próximas horas. Se não ficar concluído, já estará disponível para o próximo jogo”, explicou.O FC Porto, em terceiro lugar, com 41 pontos, joga esta segunda-feira, em Vila do Conde, com o Rio Ave, em 10.º na classificação, com 23, numa partida que encerra a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Gustavo Correia, da AF Porto.