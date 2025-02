Anselmi vinca peso dos minutos iniciais no reencontro do FC Porto com Roma

"É sempre importante marcar primeiro. Seria um começo ideal. Já se viu no outro dia que é um adversário forte, com boas individualidades e capacidade de aguentar o jogo numa defesa homem a homem e impor-se nos duelos. Imagino que os primeiros minutos serão muito intensos e eles vão querer marcar primeiro, mas estamos preparamos e esperamos que as coisas saiam como planeado", observou o argentino, em conferência de imprensa.

Roma e FC Porto reencontram-se na capital de Itália para decidirem o futuro na segunda prova europeia de clubes, uma semana depois de terem empatado no Estádio do Dragão (1-1), num encontro em que os `giallorossi` ficaram reduzidos a 10 unidades desde os 72 minutos, por expulsão com duplo cartão amarelo de Bryan Cristante, ex-médio do Benfica.

"Não viemos a Roma para ver o que se passa, mas para nos qualificarmos. Temos coisas para corrigir e modificar. Nesse sentido, gosto dos jogos a eliminar, porque os pequenos detalhes que se podem mudar para a segunda mão podem marcar a diferença", explicou.

No intervalo da eliminatória, os `dragões` bateram fora o Farense (1-0), no domingo, num desafio da 22.ª jornada da I Liga em que competiram de luto pela morte do ex-presidente Pinto da Costa, tendo interrompido um ciclo de três igualdades em todas as provas, mas prosseguindo sem golos marcados nas primeiras partes ao fim da 10.ª partida em 2025.

"Não tenho uma explicação para isso. Creio que, em qualquer jogo, as pernas vão tendo menos energia nas segundas partes e conseguem-se mais espaços [livres]. Depois, há vezes em que o adversário defende sempre em bloco baixo e os lances de bola parada são importantes. De resto, acredito que é algo circunstancial", salientou Martín Anselmi.

Detetando qualidade no lateral-esquerdo Francisco Moura, autor dos últimos dois golos `azuis e brancos`, para "atacar com a mesma intensidade com que defende", o argentino desdramatizou a quebra de rendimento dos pontas de lança Samu, Danny Namaso e Deniz Gül, que só marcaram uma vez este ano e desde a mudança de comando técnico.

"Tanto me faz quem concretize, desde que a equipa o consiga fazer. A experiência como treinador permitiu-me ter uma situação em que um avançado passou um semestre sem marcar, mas, no seguinte, foi o goleador da equipa e do próprio campeonato. Creio que concretizar ou não muitas vezes é produto de um monte de coisas, mas estou tranquilo com a qualidade deles e sei que estas secas se quebram em algum momento", ripostou.

Ao lado de Martín Anselmi, o médio ofensivo Fábio Vieira, de 24 anos, considerou que o FC Porto "tem vindo a melhorar de jogo para jogo", mas vai necessitar de tempo para assimilar as mudanças de estrutura tática e de estilo implementadas há cinco encontros.

"Temos o jogo bem preparado e um plano, que vamos tentar seguir à regra. Nunca há jogos iguais e temos de estar no máximo das nossas capacidades. Vamos defrontar uma boa equipa, com boas individualidades, e só um grande FC Porto pode levar de vencida a Roma", disse o internacional sub-21 português, de volta à titularidade perante o Farense.

O FC Porto, único representante português em prova e vencedor em 2002/03 e 2010/11, visita a Roma na quinta-feira, às 18:45 locais (17:45 em Lisboa), na segunda mão do play-off de acesso aos `oitavos` da Liga Europa, sob arbitragem do francês François Letexier.