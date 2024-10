Árbitro alemão Tobias Stieler no FC Porto-Manchester United

A UEFA divulgou hoje os nomes dos árbitros para os jogos de quinta-feira, da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, com o FC Porto a receber o Manchester United, de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, em jogo com início às 20:00.



No Estádio do Dragão, o árbitro alemão Stieler, de 43 anos e internacional desde 2014, contará com os assistentes Christian Gittelman e Mark Borsch, e no videoárbitro com o também germânico Bastian Dankert.



Em Atenas, a partir das 17:45 (horas de Lisboa), estará uma equipa de arbitragem polaca, liderada por Sylwestrzak, de 32 anos, coadjuvado por Paweł Sokolnicki e Adam Karasewicz. No videoárbitro estará Piotr Lasyk.



O FC Porto enfrenta segunda jornada depois de uma estreia a perder (3-2), na visita ao Bodo/Glimt, enquanto o Sporting de Braga defronta o Olympiacos, de Costinha, Chiquinho e Gelson Martins, após vencer (2-1) na ronda inaugural o Maccabi Telavive.