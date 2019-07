Partilhar o artigo Avançado cabo-verdiano Zé Luís assina com FC Porto até 2023 Imprimir o artigo Avançado cabo-verdiano Zé Luís assina com FC Porto até 2023 Enviar por email o artigo Avançado cabo-verdiano Zé Luís assina com FC Porto até 2023 Aumentar a fonte do artigo Avançado cabo-verdiano Zé Luís assina com FC Porto até 2023 Diminuir a fonte do artigo Avançado cabo-verdiano Zé Luís assina com FC Porto até 2023 Ouvir o artigo Avançado cabo-verdiano Zé Luís assina com FC Porto até 2023