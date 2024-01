Avançado Danny Namaso prolonga contrato com FC Porto até 2028

O dianteiro, de 23 anos, soma um golo e duas assistências em 11 encontros na segunda época completa ao serviço do conjunto principal ‘azul e branco’, no qual se estreou em 2021/22, quando venceu a I Liga, por entre 63 jogos e 22 tentos na equipa B, da II Liga.



Campeão mundial de sub-17 pela Inglaterra, em 2017, Danny Namaso conquistou ainda uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga pelo FC Porto, ao qual rumou em 2020, oriundo do Reading, então do escalão secundário inglês.



O ponta de lança é a segunda renovação oficializada pelo clube este mês, uma semana depois de o extremo luso-brasileiro Galeno também ter alargado o seu vínculo até 2028.