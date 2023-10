Avançado Danny Namaso regressa aos treinos do FC Porto sem limitações

De acordo com uma nota publicada pelos ‘dragões’ no seu sítio oficial na internet, o avançado “já foi dado como apto” pelo departamento clínico do clube e culminou um período de mais de duas semanas de paragem, surgindo na sessão matinal orientada por Sérgio Conceição.



Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Gabriel Veron e Evanilson prosseguiram em tratamento das respetivas lesões, num apronto que voltou a integrar o defesa central Zé Pedro, habitual titular da equipa B do FC Porto, da II Liga, que chegou a ser suplente utilizado na derrota na visita ao campeão nacional Benfica (1-0), na sexta-feira, da sétima jornada da I Liga.



Os ‘dragões’ regressam ao trabalho na segunda-feira, às 17:00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, visando a receção ao campeão espanhol FC Barcelona, no qual competem os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix.



Com três pontos somados, os dois líderes do Grupo H da Liga dos Campeões defrontam-se na quarta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da segunda ronda, horas depois de os belgas do Antuérpia receberem os ucranianos do Shakhtar Donetsk.