Avançado Deniz Gül deixa o FC Porto rumo ao Galatasaray

"O FC Porto chegou a acordo com o Galatasaray Spor Kulübü para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 100% dos direitos económicos de Deniz Gül pelo valor fixo de 10 ME, acrescido de uma remuneração variável máxima de 1 ME em função do cumprimento de certos objetivos", pode ler-se no comunicado dos portistas.







Apesar de o mercado turco de transferência de futebolistas fechar na sexta-feira, tal como o português, a lista A de jogadores inscritos para as provas europeias tem de ser submetida até quarta-feira.



O emblema de Istambul disputa a fase de liga da Liga dos Campeões e terá o vice-campeão português Sporting como primeiro adversário, a 9 de setembro, no Estádio José Alvalade.



Deniz Gül, de 22 anos, chegou ao FC Porto no início da época 2024/25, vindo do Hammarby, da Suécia, tendo somado nove golos em 71 jogos realizados ao serviço da equipa portista, ao longo de pouco mais de duas épocas.



Na 'sombra' de Samu, principal referência do clube para a frente de ataque desde a sua chegada, conseguiu maior protagonismo na segunda metade da última época, a partir da lesão do internacional espanhol, embora não se tenha conseguido aproximar dos números do colega de posição.



A chegada do mexicano Santiago Giménez, oficializado na segunda-feira como reforço do FC Porto, retira espaço a Gül, que, apesar das dificuldades de afirmação, abandona a cidade 'invicta' com um campeonato nacional (2025/26) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2026/27) no seu currículo.



(Com Lusa) Apesar de o mercado turco de transferência de futebolistas fechar na sexta-feira, tal como o português, a lista A de jogadores inscritos para as provas europeias tem de ser submetida até quarta-feira.O emblema de Istambul disputa a fase de liga da Liga dos Campeões e terá o vice-campeão português Sporting como primeiro adversário, a 9 de setembro, no Estádio José Alvalade.Deniz Gül, de 22 anos, chegou ao FC Porto no início da época 2024/25, vindo do Hammarby, da Suécia, tendo somado nove golos em 71 jogos realizados ao serviço da equipa portista, ao longo de pouco mais de duas épocas.Na 'sombra' de Samu, principal referência do clube para a frente de ataque desde a sua chegada, conseguiu maior protagonismo na segunda metade da última época, a partir da lesão do internacional espanhol, embora não se tenha conseguido aproximar dos números do colega de posição.A chegada do mexicano Santiago Giménez, oficializado na segunda-feira como reforço do FC Porto, retira espaço a Gül, que, apesar das dificuldades de afirmação, abandona a cidade 'invicta' com um campeonato nacional (2025/26) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2026/27) no seu currículo.

Segundo o emblema português, o Galatasaray encarrega-se do pagamento do mecanismo de solidariedade a clubes terceiros, enquanto os 'dragões' assumem os encargos de intermediação, correspondentes a 10% do valor da transferência.