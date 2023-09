Avançado do FC Porto Galeno eleito melhor jogador da jornada pelos adeptos

Através de uma votação efetuada pelos adeptos ao longo dos últimos dias no sítio oficial do organismo, o avançado, de 25 anos, bateu a concorrência do internacional português João Félix, do FC Barcelona - que é o próximo adversário dos `dragões` no Grupo H -, do inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, e do norueguês Martin Odegaard, do Arsenal.

Galeno destacou-se na vitória do FC Porto sobre o Shakhtar Donetsk (3-1), realizada na terça-feira, em Hamburgo, na Alemanha, por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, ao concretizar dois golos e assistir para o tento do iraniano Mehdi Taremi na primeira parte.

Os `dragões` dividem a liderança da `poule` com o campeão espanhol FC Barcelona, que goleou no mesmo dia os belgas do Antuérpia (5-0), com dois golos e uma assistência de João Félix, e visita a equipa de Sérgio Conceição em 04 de outubro, na segunda ronda.