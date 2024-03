Avançado do FC Porto Galeno estreia-se em convocatórias da seleção do Brasil

O extremo, de 26 anos, juntou-se ao guarda-redes Léo Jardim (Vasco da Gama) - que já passou por Rio Ave e Boavista - e ao defesa central Fabrício Júnior (Flamengo) entre os três jogadores chamados à última hora pelo selecionador Dorival Júnior para os embates particulares com Inglaterra e Espanha, previstos para 23 e 26 de março, respetivamente.



Esse trio vai suprir as ausências por lesão de Ederson (Manchester City), antigo guarda-redes de Rio Ave e Benfica, do central Marquinhos (Paris Saint-Germain) e do avançado Gabriel Martinelli, que atua nos ingleses do Arsenal, adversários do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, cuja segunda mão se disputa na terça-feira em Londres.



“São jogadores que já vinham a ser observados e que chegam em condições de lutarem diretamente por uma posição nestes amigáveis”, indicou Dorival Júnior, citado pela CBF.



Sem internacionalizações pelas seleções jovens brasileiras, Galeno estará acompanhado nesta convocatória pelo defesa esquerdo e colega de equipa Wendell, que só tinha sido chamado em setembro de 2016, quando representava os alemães do Bayer Leverkusen.



O Brasil vai enfrentar a Inglaterra no Estádio de Wembley, em Londres, e a Espanha no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em embates que assinalam a estreia de Dorival Júnior no comando do país mais titulado em Mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).